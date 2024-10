Il nuovo accordo ferma il rumore inutile afferma Howe

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-25 12:20:43 Ecco quanto riportato poco fa: Anthony Gordon che firma uncontratto con il Newcastle United gli permetterà di lasciarsi alle spalle qualsiasi speculazione sul trasferimento e di concentrarsi sul calcio, ha detto l’allenatore Eddie. Gordon era stato collegato al trasferimento al Liverpool in estate mentre era in servizio con l’Inghilterra agli Europei, ma ora è in forma e spara per il Newcastle, che domenica affronterà il Chelsea.ha detto: “(Ilcontratto) elimina un sacco disul suo futuro. Penso che ora possa davvero concentrarsi su questa stagione e esibirsi al suo miglior livello. “È un vero talento. Abbiamo assolutamente bisogno che venga licenziato e penso che questo lo aiuterà, senza dubbio, a tornare al meglio. “È stata un’estate difficile per lui, su questo non ci sono dubbi.