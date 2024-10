Cos’è successo nel Movimento 5 stelle, la rottura definitiva tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo scontro personale e politico tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo è arrivato a un punto di non ritorno. Il contratto del comico genovese, che gli garantiva 300mila euro all'anno per le attività di sostegno alla comunicazione del M5s, non sarà rinnovato. È il culmine di divisioni diventate evidenti già da mesi. Fanpage.it - Cos’è successo nel Movimento 5 stelle, la rottura definitiva tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo scontro personale e politico traè arrivato a un punto di non ritorno. Il contratto del comico genovese, che gli garantiva 300mila euro all'anno per le attività di sostegno alla comunicazione del M5s, non sarà rinnovato. È il culmine di divisioni diventate evidenti già da mesi.

Movimento 5 Stelle - sabato 26 ottobre Giuseppe Conte a Piacenza - Sabato 26 ottobre, il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà a Piacenza nel contesto della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Accompagnato dai coordinatori regionali Marco ... (Ilpiacenza.it)

Beppe Grillo contro Giuseppe Conte dopo il licenziamento : «Dovevo lasciarlo al banchetto» - Beppe Grillo non ha alcuna intenzione di farsi licenziare da Giuseppe Conte. Anche se il divorzio annunciato da Bruno Vespa con l’addio alla consulenza da 300 mila euro ha messo in fibrillazione il Movimento 5 Stelle. Anzi: già la scelta di ... (Open.online)

"Atti di sabotaggio" : cala la mannaia di Giuseppe Conte - via i 300mila euro a Beppe Grillo - Giuseppe Conte non rinnova il contratto di consulenza per la comunicazione al fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Un contratto del valore di 300mila euro l'anno. Il leader dei pentastellati lo ha detto nel nuovo libro di Bruno Vespa, ... (Liberoquotidiano.it)

Giuseppe Conte “licenzia” Beppe Grillo : stop al contratto da 300mila euro - C’eravamo tanto amati, o forse no. Sembra giunto ufficialmente al capolinea il sodalizio spirituale tra Giuseppe Conte e il “padre spirituale” del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo. Le avvisaglie erano nell’aria già da tempo, e l’intervista del ... (Metropolitanmagazine.it)