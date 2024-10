Puntomagazine.it - Bologna-Milan: Il Match Sospeso e le Ultime Novità

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sospesa la Partita: La Lega Serie A Cerca di Disputarla a Porte Chiuse Il sindaco di, Matteo Lepore, ha firmato un’ordinanza che ufficializza la sospensione deltra ile il, originariamente previsto per sabato allo stadio Dall’Ara. Questa decisione è stata presa in seguito a eventi recenti che hanno portato a una revisione della programmazione delle gare nella città emiliana. La Lega Serie A, tuttavia, sta lavorando per ottenere l’autorizzazione a disputare la partita a porte chiuse, una soluzione che consentirebbe di non rinviare ulteriormente l’incontro. Al momento, la squadra rossonera non ha ancora ricevuto comunicazioni definitive in merito alla situazione, il che ha portato a un’incertezza anche sul programma degli allenamenti.