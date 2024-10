Ascoli, biglietti finiti in poche ore. A Pineto ci saranno 500 tifosi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il popolo bianconero è pronto ad invadere il Pavone-Mariani di Pineto. I 500 tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti sono stati letteralmente polverizzati nel giro di pochissime ore. La prevendita relativa al prossimo impegno esterno dell’Ascoli, che vedrà la formazione di Mimmo Di Carlo impegnata domenica alle 17.30 sul campo degli abruzzesi, era iniziata soltanto ieri dopo la riunione del Gos avvenuta del corso della mattinata. Ricevuto il semaforo verde così si è provveduto a dare avvio alla vendita dei biglietti che poi sono andati subito a ruba. I sostenitori del Picchio così torneranno ad essere presenti al fianco della squadra in un delicatissimo scontro salvezza da vincere a tutti i costi. Sport.quotidiano.net - Ascoli, biglietti finiti in poche ore. A Pineto ci saranno 500 tifosi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il popolo bianconero è pronto ad invadere il Pavone-Mariani di. I 500 tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti sono stati letteralmente polverizzati nel giro di pochissime ore. La prevendita relativa al prossimo impegno esterno dell’, che vedrà la formazione di Mimmo Di Carlo impegnata domenica alle 17.30 sul campo degli abruzzesi, era iniziata soltanto ieri dopo la riunione del Gos avvenuta del corso della mattinata. Ricevuto il semaforo verde così si è provveduto a dare avvio alla vendita deiche poi sono andati subito a ruba. I sostenitori del Picchio così torneranno ad essere presenti al fianco della squadra in un delicatissimo scontro salvezza da vincere a tutti i costi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascoli Calcio - il Gos del Viminale concede l?ok : la tifoseria organizzata a Pineto - ASCOLI Esauriti in un lampo i 500 biglietti per assistere al match dei bianconeri, in programma domenica alle ore 17,30 al Pavone ? Mariani di Pineto. Nella mattinata di ieri, dopo la riunione... (Corriereadriatico.it)

Crisi Ascoli - incubo classifica. A Pineto il primo scontro salvezza - L’inedita sfida tra Pineto ed Ascoli sarà il primo vero scontro salvezza dei bianconeri. Nel match in programma domenica prossima allo stadio Pavone-Mariani (avvio previsto alle 17.30) ci saranno in palio tre punti pesanti per iniziare quanto ... (Sport.quotidiano.net)

Serie C / L’Ascoli crolla a Terni - per la Vis Pesaro un punto col Pineto - I bianconeri di “Mimmo” Di Carlo rimediano una brutta figura a Terni e precipitano in classifica. Un punto in rimonta invece per la Vis di mister Stellone che pareggia col Pineto VALLESINA, 14 ottobre 2024 – Era una giornata importante per le ... (Vallesina.tv)

Bimbo di 3 anni cade e muore in un canale irriguo a Spinetoli vicino ad Ascoli Piceno - Ascoli Piceno, un bambino di tre anni è caduto in un canale irriguo nel territorio di Spinetoli ed è morto (Notizie.virgilio.it)