Teatro a Roma Giacomo e Velia Storia intima di Giacomo Matteotti

Roma, 24 ott. (askanews) – Sabato 26 e domenica 27 ottobre a Roma presso l'Esc Atelier si terrà la presentazione di "Giacomo e Velia. Storia intima di Giacomo Matteotti", un progetto teatrale e documentario realizzato da Raffaele Rago, che si basa sulla corrispondenza epistolare intercorsa tra Giacomo Matteotti e la moglie Velia Titta. Un set aperto al pubblico in cui gli attori Michele Eburnea, che darà voce a Matteotti e Gaja Masciale, che rievocherà le parole della moglie, la poetessa e scrittrice Velia, ripercorreranno la Storia sentimentale dei due, caratterizzata da un lungo e continuo scambio di lettere, appassionate e intime, che mettono in luce un aspetto meno conosciuto del politico. I due attori saranno accompagnati dalla voce narrante di David Riondino, che contestualizzerà le vicende personali nei tragici eventi storici contemporanei.

