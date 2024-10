Ospedale "Moscati", il Direttore del Dipartimento dei Servizi nominato Referente delle attività della Direzione Sanitaria Aziendale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, Renato Pizzuti, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Chiara di Biase, nelle more della nomina del nuovo Direttore Sanitario Aziendale, ha provveduto a designare un Referente delle attività della Direzione Avellinotoday.it - Ospedale "Moscati", il Direttore del Dipartimento dei Servizi nominato Referente delle attività della Direzione Sanitaria Aziendale Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) IlGenerale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, Renato Pizzuti, coadiuvato dalAmministrativo, Chiara di Biase, nelle morenomina del nuovoSanitario, ha provveduto a designare un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avellino,"Moscati": nuovo referente alla direzione sanitaria - Il Dg dell'Azienda ospedaliera "san Giuseppe Moscati" di Avellino, Renato Pizzuti, e il direttore amministrativo, Chiara di Biase, hanno designato al vertice della direzione sanitaria Lanfranco Aquili ... (ansa.it)

Screening oncologici, camper Asl a Santa Lucia di Serino - Continua l’impegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lo screening ... (corriereirpinia.it)

LA RASSEGNA - "Spazi per il teatro Festival", i prossimi eventi in programma ad Acerra - Arriva al suo clou la prima edizione di “Dal teatro nello spazio a spazi per il teatro”, rassegna che proseguirà ad Acerra fino al 28 novembre sotto la direzione artistica congiunta di Ferdinando Smal ... (napolimagazine.com)