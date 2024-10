Ilnapolista.it - Napoli-Lecce, alle 14:30 la conferenza di Antonio Conte – LIVE

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato15 iltorna in campo contro il, partita valida per la nona giornata di Serie A. Dopo l’Empoli, la squadra divuole continuare a vincere e a mantenere la vetta. Questa volta ci sarà tutto il Maradona a sostenere gli azzurri. Oggi lastampa di mister. Kvaratskhelia, i numeri smentiscono le critiche da bar di alcuni tifosi Ogni tanto asi alza qualche incomprensibile folata di vento che colpisce i calciatori. Da Meret a Mario Rui fino a Lukaku e Kvaratskhelia. Tocca ascoltare le critiche al georgiano che starebbe giocando sotto tono. In realtà, come scrive Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno, i numeri dicono altro e “se Kvara non è la furia della stagione dello scudetto, resta una risorsa molto preziosa”.