Marc Marquez con le idee chiare: “Il mio obiettivo l’ho già centrato nel 2024, punto a essere sempre in top-3” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Terzo nella classifica mondiale e a segno nella domenica di Phillip Island (Australia), Marc Marquez si gode il proprio ruolo nel Mondiale 2024 di MotoGP. In sella alla Ducati Gresini, lo spagnolo andava in cerca di sensazioni per tornare a vincere e dimenticare le sofferenza con la Honda. Missione compiuta nella stagione corrente e ora l’obiettivo è di chiudere nel migliore dei modi, facendo anche da arbitro nella sfida iridata tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. “Per battere questi due ragazzi devi alzare l’asticella sempre, ma le ultime due gare sono andate bene. Speriamo di riuscire a lottare anche qui. Sono super veloci entrambi, Martin ha questo piccolo vantaggio e forse Bagnaia deve prendere qualche rischio. Oasport.it - Marc Marquez con le idee chiare: “Il mio obiettivo l’ho già centrato nel 2024, punto a essere sempre in top-3” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Terzo nella classifica mondiale e a segno nella domenica di Phillip Island (Australia),si gode il proprio ruolo nel Mondialedi MotoGP. In sella alla Ducati Gresini, lo spagnolo andava in cerca di sensazioni per tornare a vincere e dimenticare le sofferenza con la Honda. Missione compiuta nella stagione corrente e ora l’è di chiudere nel migliore dei modi, facendo anche da arbitro nella sfida iridata tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. “Per battere questi due ragazzi devi alzare l’asticella, ma le ultime due gare sono andate bene. Speriamo di riuscire a lottare anche qui. Sono super veloci entrambi, Martin ha questo piccolo vantaggio e forse Bagnaia deve prendere qualche rischio.

