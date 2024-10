La ‘Juve’ rinnova Perin dopo la prestazione contro lo Stoccarda

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-23 18:36:32 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Juventus Torinota questo mercoledì per due stagioni, fino al 2027, al portiere italiano Mattiafigura indiscutibile del duello(0-1) in Champions League con una visualizzazione delle fermate che, però, non ha potuto impedire la vittoria tedesca nel recupero.“Mattiaproseguirà la sua avventura con la Juventus fino al 30 giugno 2027”ha riferito il club in una nota. Il portiere, che compirà 32 anni a novembre, Terminerà il suo rapporto con laa quasi 35 anni, al tramonto della sua carriera professionistica. Secondo portiere per il polacco Wojciech Szczesny fino alla scorsa stagione, Ora è il sostituto dell’italiano Michele Di Gregorio.