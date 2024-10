In San Carlo l'incontro "Visione profetica e arti in Hildegard Von Bingen" con Michela Pereira e Sara Salvadori (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre alle 17.30 si terrà il terzo appuntamento del ciclo “Arte e sacro. Il ruolo delle pratiche artistiche nelle tradizioni religiose”. L’incontro, dal titolo “Visione profetica e arti in Hildegard Von Bingen“, sarà tenuto da Michela Pereira, professoressa di Storia della filosofia Modenatoday.it - In San Carlo l'incontro "Visione profetica e arti in Hildegard Von Bingen" con Michela Pereira e Sara Salvadori Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre alle 17.30 si terrà il terzo appuntamento del ciclo “Arte e sacro. Il ruolo delle pratichestiche nelle tradizioni religiose”. L’, dal titolo “inVon“, sarà tenuto da, professoressa di Storia della filosofia

