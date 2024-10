Ilnapolista.it - In Germania cominciano ad avere dubbi su Kompany, il Bayern travolto a Barcellona

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilsi è preso la sua vendette sulMonaco, lo ha fatto con in panchina l’artefice di quel 2-8 del 2019-20. Questa volta Flick era sulla panchina dei catalani, su quella dei Bavaresi c’è Vincent. L’allenatore belga, a giudicare dalle sue parole in conferenza stampa, non ha ben capito cosa è successo in campo. Lo fa intuire la Faz che racconta comein sala stampa si sia limitato a ripetere quasi in maniera compulsiva che la sua squadra “deve imparare da queste partite”. Cosa imparare, e quindi in cosa migliorare, però non si sa.: «Dobbiamo imparare». “Cosa?” «Da questa partita, dobbiamo imparare» “È quasi mezzanotte quando Vincentsi siede in sala stampa dopo la sconfitta contro il“, racconta la Faz. “Ripete la stessa frase più e più volte nel microfono. Lo dice in tedesco, in inglese. Lo dice un po’ più forte, po’ più piano.