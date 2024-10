Il 25 ottobre torna Street for kids in 15 città italiane Anche a Napoli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì 25For, la mobilitazione che si svolgerà in tutta Italia in 15, tra cui Roma, Milano, Firenze,, Modena, Padova, Verona per chiedere strade scolastiche e percorsi casa-scuola in sicurezza nelle. L’iniziativa si sta svolgendo in tutta Europa: genitori, insegnanti e bambini chiedono Strade Scolastiche, aria pulita, spazi per giocare e per socializzare e percorsi casa-scuola in sicurezza. L’iniziativa si svolgerà a Roma, Milano, Firenze,, Modena, Padova, Verona e prevede diversi tipi di azioni: blocchi del traffico automobilistico nelle strade davanti alle scuole con attraversamenti delle strisce pedonali, organizzazione di attività per far giocare i bambini in strada, pedalate ‘bike-to-school’ e pedibus con gruppi di genitori e bambini che insieme vanno a scuola in bici ea piedi.