F1 Colapinto | Voglio guidare anche nel 2025 sono arrivato per restare

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Non ho idea di cosa sia possibile e cosa non lo sia. Forse dovreste chiedere a Vowles, ne ha parlato molto! Il mio sogno èin Formula 1 ed è per questo che sto lavorando. Sto andando avanti gara per gara e quest’anno ho avuto un’opportunità incredibile che ho colto appieno, ma il mio obiettivo èin Formula 1:venuto per, e questa è la realtà”. Lo ha detto il pilota della Williams, Franco, in un’intervista al podcast The Fast and the Curious, nella quale ha ammesso di volerin F1nel. Se l’argentino ci riuscirà, non sarà nel suo attuale team, visto che Albon è confermato e arriverà Sainz, ma potrebbe liberarsi un sedile in Kick Sauber: “Sto dando il massimo per cercare di dimostrare a tutti di cosacapace e che merito un posto in Formula 1. Al momento sto andando bene, quindi tutto sta andando nella giusta direzione.