Contributo per entrare a Venezia nel 2025: ecco quando e quanto si dovrà pagare (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venezia, 24 ottobre 2024 – Lungo il 2025 saranno 54 le giornate nelle quali sarà necessario versare un Contributo per entrare a Venezia: ad annunciarlo questa mattina è stato il sindaco Luigi Brugnaro, insieme agli assessori al Bilancio Michele Zuin e al Turismo Simone Venturini. Nel 2024, le giornate ‘bollino rosso’ sono state 29. quando Dove Il prezzo Chi lo deve pagare e chi è esente Brugnaro: “Così evitiamo l’overturism” quando Il primo blocco sarà dal 18 aprile al 4 maggio, per poi proseguire a maggio (9 e 10, 11 e 16, 17, 18, 23 , 24, 25 e 30,31), giugno (1, 2 e 6, 7, 8 e 13, 14, 15 e 20, 21, 22 e 27, 28, 29) e luglio (4, 5, 6 e 11, 12, 13 e 18, 19, 20 e 25, 26, 27). Il Contributo sarà dovuto dalle ore 8:30 alle ore 16. Ilrestodelcarlino.it - Contributo per entrare a Venezia nel 2025: ecco quando e quanto si dovrà pagare Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Lungo ilsaranno 54 le giornate nelle quali sarà necessario versare unper: ad annunciarlo questa mattina è stato il sindaco Luigi Brugnaro, insieme agli assessori al Bilancio Michele Zuin e al Turismo Simone Venturini. Nel 2024, le giornate ‘bollino rosso’ sono state 29.Dove Il prezzo Chi lo devee chi è esente Brugnaro: “Così evitiamo l’overturism”Il primo blocco sarà dal 18 aprile al 4 maggio, per poi proseguire a maggio (9 e 10, 11 e 16, 17, 18, 23 , 24, 25 e 30,31), giugno (1, 2 e 6, 7, 8 e 13, 14, 15 e 20, 21, 22 e 27, 28, 29) e luglio (4, 5, 6 e 11, 12, 13 e 18, 19, 20 e 25, 26, 27). Ilsarà dovuto dalle ore 8:30 alle ore 16.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Urzì, mandati dei sindaci: «Scelta la strada insicura» - I dubbi nascono per la questione giuridica, dalla non conformità alla situazione degli altri capoluoghi, e dalla «fretta ingiustificata dei 12» ... (altoadige.it)

Ticket d'accesso, 10 euro per entrare in Centro storico: raddoppiano le giornate e il costo del contributo - VENEZIA - Salgono a 54 le giornate nel 2025 in cui, per entrare nel Centro storico fi Venezia, sarà obbligatorio avere il ticket d'accesso. Quasi il doppio rispetto ... (ilgazzettino.it)

Sir William e Lady Hamilton nella Napoli del XVIII secolo - Una mostra di Intesa Sanpaolo alle Gallerie d’Italia - Napoli dal 25 ottobre al 2 marzo 2025 E' dedicata a uno straordinario protagonista del mondo culturale napoletano del XVIII secolo, William Hamil ... (adnkronos.com)