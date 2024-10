Cdp, via all’alleanza tra le istituzioni finanziarie del G7 per promuovere sistemi alimentari sostenibili (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le Banche pubbliche di sviluppo e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo dei Paesi del G7 uniscono le forze per sostenere progetti di sicurezza alimentare e di agricoltura sostenibile nei Paesi delle economie emergenti. Grazie all’”Accordo sui sistemi alimentari sostenibili”, promosso da Cassa depositi e prestiti, gli istituti finanziari del G7 collaboreranno sulla base di un nuovo meccanismo di coordinamento. L’accordo si concentrerà su iniziative che vanno dalla mitigazione dei rischi climatici all’agricoltura sostenibile. Tra gli obiettivi principali, il rafforzamento della cooperazione tra istituzioni finanziarie del G7 e il sostegno alla partecipazione del settore privato nella costruzione di sistemi agroalimentari resilienti in tutto il mondo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le Banche pubbliche di sviluppo e leper lo sviluppo dei Paesi del G7 uniscono le forze per sostenere progetti di sicurezza alimentare e di agricoltura sostenibile nei Paesi delle economie emergenti. Grazie all’”Accordo sui”, promosso da Cassa depositi e prestiti, gli istituti finanziari del G7 collaboreranno sulla base di un nuovo meccanismo di coordinamento. L’accordo si concentrerà su iniziative che vanno dalla mitigazione dei rischi climatici all’agricoltura sostenibile. Tra gli obiettivi principali, il rafforzamento della cooperazione tradel G7 e il sostegno alla partecipazione del settore privato nella costruzione diagroresilienti in tutto il mondo.

