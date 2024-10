Cala la domanda di lavoro a Pisa nel quarto trimestre del 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa, 24 ottobre 2024 - Nonostante le richieste di lavoro rimangono elevate, le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa evidenziano una flessione delle assunzioni, con quasi 18.000 posti richiesti tra ottobre e dicembre 2024. Di questi, 7.000 sono previsti solo nel mese di ottobre. Tuttavia, questa cifra rappresenta una diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente nel trimestre e del 3% per ottobre, contrariamente ai dati nazionali che mostrano una crescita del 4,5% nel trimestre e del 3,7% in ottobre. La domanda di lavoro in tutte le province Cala nel manifatturiero e nell'edilizia, probabilmente a causa della crisi dell'industria e dell’esaurirsi dei benefici fiscali nel settore edilizio, cui si aggiunge un confronto sfavorevole rispetto al 2023, anno in cui si prevedeva la conclusione dei lavori legati al superbonus. Lanazione.it - Cala la domanda di lavoro a Pisa nel quarto trimestre del 2024 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre- Nonostante le richieste dirimangono elevate, le province di Lucca, Massa-Carrara eevidenziano una flessione delle assunzioni, con quasi 18.000 posti richiesti tra ottobre e dicembre. Di questi, 7.000 sono previsti solo nel mese di ottobre. Tuttavia, questa cifra rappresenta una diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente nele del 3% per ottobre, contrariamente ai dati nazionali che mostrano una crescita del 4,5% nele del 3,7% in ottobre. Ladiin tutte le provincenel manifatturiero e nell'edilizia, probabilmente a causa della crisi dell'industria e dell’esaurirsi dei benefici fiscali nel settore edilizio, cui si aggiunge un confronto sfavorevole rispetto al 2023, anno in cui si prevedeva la conclusione dei lavori legati al superbonus.

