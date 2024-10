Banca Progetto, la creatura di Oaktree nata dalle ceneri della Popolare Lecchese (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano – Banca Progetto, l’istituto di credito finito in amministrazione giudiziaria per presunti crediti con garanzia statale erogati a società legate alla ‘ndrangheta, è una Banca d’affari digitale nata nel 2015 su iniziativa di Oaktree Capital Management, il fondo americano che fino allo scorso settembre deteneva il 99,82% del capitale attraverso il suo veicolo d’investimento BPL Holdco S.à.r.l. La società statunitense di gestione patrimoniale aveva rilevato la Banca Popolare Lecchese trasformandola appunto in Banca Progetto, con sedi a Roma e Milano e una rete commerciale nazionale, istituto specializzato in cessione del quinto, finanziamento alle Pmi e factoring (cessione dei propri crediti da parte delle imprese a società specializzate). Ilgiorno.it - Banca Progetto, la creatura di Oaktree nata dalle ceneri della Popolare Lecchese Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano –, l’istituto di credito finito in amministrazione giudiziaria per presunti crediti con garanzia statale erogati a società legate alla ‘ndrangheta, è unad’affari digitalenel 2015 su iniziativa diCapital Management, il fondo americano che fino allo scorso settembre deteneva il 99,82% del capitale attraverso il suo veicolo d’investimento BPL Holdco S.à.r.l. La società statunitense di gestione patrimoniale aveva rilevato latrasformandola appunto in, con sedi a Roma e Milano e una rete commerciale nazionale, istituto specializzato in cessione del quinto, finanziamento alle Pmi e factoring (cessione dei propri crediti da parte delle imprese a società specializzate).

