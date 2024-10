Sfilate A/I 2024: come indossare il cappotto animalier (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il cappotto animalier non passa mai di moda, ma mai come questa stagione è di tendenza. Nel video, i look delle Sfilate A/I 2024 da replicare. Kim Shui opta per un total look grintoso, adatto per la sera mentre da Blumarine il cappotto leopardato stupisce insieme a una maglia Polo a manica lunga e degli shorts. Balenciaga propone un look Mob Wife, perfetto per chi desidera farsi notare. Secondo Dior, il cappotto con cintura rivendica il suo fascino con maglione dolcevita, minigonna, collant e ballerine. Una mise sofisticata per Zimmermann comprende abito lungo in pizzo, capospalla animalier e scarpe basse. Infine Jacquemus punta su un total look zebrato impreziosito da accessori azzurri. Amica.it - Sfilate A/I 2024: come indossare il cappotto animalier Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilnon passa mai di moda, ma maiquesta stagione è di tendenza. Nel video, i look delleA/Ida replicare. Kim Shui opta per un total look grintoso, adatto per la sera mentre da Blumarine illeopardato stupisce insieme a una maglia Polo a manica lunga e degli shorts. Balenciaga propone un look Mob Wife, perfetto per chi desidera farsi notare. Secondo Dior, ilcon cintura rivendica il suo fascino con maglione dolcevita, minigonna, collant e ballerine. Una mise sofisticata per Zimmermann comprende abito lungo in pizzo, capospallae scarpe basse. Infine Jacquemus punta su un total look zebrato impreziosito da accessori azzurri.

