Non tutto quello che si racconta sui social dell'acqua di okra è vero (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo acqua e limone al mattino, è il turno dell'acqua di okra, l’ultima tendenza salutista che impazza sui social. Detta anche gombo, si tratta di una verdura dell’Africa dell’est diffusa anche nella cucina bulgara e greca, da un po’ di tempo disponibile in diverse frutterie e banchi del mercato italiani. Appartiene alla famiglia delle Malvaceae (malva, cacao, cotone) e nella forma ricorda un po’ una zucchina, ma dalla punta sottile: si mangia tradizionalmente stufata, con sugo piccante o tagliata a rondelle e fritte, ma ora le nuove generazioni la infondono in acqua per ottenere una bibita benefica. okra, una verdura ricca di proprietà C’è sempre un nuovo infuso portentoso da provare. Gamberorosso.it - Non tutto quello che si racconta sui social dell'acqua di okra è vero Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopoe limone al mattino, è il turnodi, l’ultima tendenza salutista che impazza sui. Detta anche gombo, si tratta di una verdura’Africa’est diffusa anche nella cucina bulgara e greca, da un po’ di tempo disponibile in diverse frutterie e banchi del mercato italiani. Appartiene alla famigliae Malvaceae (malva, cacao, cotone) e nella forma ricorda un po’ una zucchina, ma dalla punta sottile: si mangia tradizionalmente stufata, con sugo piccante o tagliata a rone e fritte, ma ora le nuove generazioni la infondono inper ottenere una bibita benefica., una verdura ricca di proprietà C’è sempre un nuovo infuso portentoso da provare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jeremy Rifkin al Wired Next Fest Trentino 2024 : "Viviamo su un pianeta fatto d'acqua - dobbiamo ripensare il nostro modello di governance sociale e ambientale" - L'economista americano sostiene che cambiare il nostro rapporto con l'acqua sia il punto di partenza per affrontare crisi ambientali e politiche che stanno investendo la nostra società. Il “blue deal” europeo potrebbe essere la chiave per un futuro ... (Wired.it)

AcquaFlash - il misterioso cartello funebre pubblicato sui social del parco acquatico - Un misterioso cartello funebre è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'AcquaFlash, lo storico parco acquatico napoletano, nella tarda serata di mercoledì. "E' venuto a mancare Acquaflash. Ne danno il triste annuncio la direzione del ... (Napolitoday.it)

Ceccon : “La popolarità social non mi dà fastidio - ma voglio tornare in acqua” - Thomas Ceccon, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 metri dorso, nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato come è cambiata la sua vita in questi mesi: “La verità è che moltissimi... (Golssip.it)