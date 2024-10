Maltempo, ancora 24 ore da incubo: oggi allerta rossa in Veneto, arancione in 3 regioni e gialla in 7 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Meteo, ancora Maltempo su una buona fetta dell'Italia oggi mercoledì 23 ottobre 2024. Un flusso di correnti, umide ed instabili, con direttrice meridionale, attraverserà i nostri Leggo.it - Maltempo, ancora 24 ore da incubo: oggi allerta rossa in Veneto, arancione in 3 regioni e gialla in 7 Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Meteo,su una buona fetta dell'Italiamercoledì 23 ottobre 2024. Un flusso di correnti, umide ed instabili, con direttrice meridionale, attraverserà i nostri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - domani ancora piogge diffuse in Emilia-Romagna. Stato di emergenza in Sicilia - Dopo alcuni giorni non è più rossa in nessuna zona dell'Emilia-Romagna l'allerta di Arpae e protezione civile, scendendo ad arancione nella fascia settentrionale e gialla nel resto. Le piogge previste potranno generare nuovi incrementi nei bacini del settore centrale della regione già interessati dalle piene precedenti. (Tg24.sky.it)

Ancora maltempo - nuova allerta gialla nel Messinese - Il 23 ottobre è prevista infatti una nuova allerta gialla sul Messinese, dopo le ultime ore che hanno messo in ginocchio tante località della provincia e creato disagi in città Il nuovo bollettino della protezione prevede temporali anche di forte intensità per tutta la. Il maltempo non dà tregua. (Messinatoday.it)

Maltempo - ancora allerta meteo sul Messinese : il bollettino della protezione civile - Persiste ancora l'ondata di maltempo che nel corso degli ultimi tre giorni ha flaggellato gran parte della Sicilia e nel Messinese ha colpito particolarmente la provincia nelle sue zone jonica e tirrenica. Ancora per domani la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta gialla. Fra... (Messinatoday.it)