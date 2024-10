il cantautore ternano Nartico lancia il nuovo singolo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo il successo ottenuto con “il Bologna in Champions League”, ecco “L’ultima per davvero”, il nuovo singolo di Nartico, una ballad che fin dai primi secondi, ci trasporta in un'atmosfera intima ed emozionante. Il brano sarà disponibile dall’11 ottobre nelle principali piattaforme digitali. -La Ternitoday.it - il cantautore ternano Nartico lancia il nuovo singolo Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo il successo ottenuto con “il Bologna in Champions League”, ecco “L’ultima per davvero”, ildi, una ballad che fin dai primi secondi, ci trasporta in un'atmosfera intima ed emozionante. Il brano sarà disponibile dall’11 ottobre nelle principali piattaforme digitali. -La

