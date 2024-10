Ieri in Campania: sospiro di sollievo per Carmelo. Arrestato esponente dei ‘casalesi’ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe notizie principali in Campania di Ieri, martedì 22 ottobre 2024. Avellino – I consiglIeri comunali di maggioranza, Teresa Cucciniello di “Viva la libertà”, gruppo direttamente collegato all’ex sindaco Gianluca Festa e Antonella Coppola, del gruppo del sindaco Laura Nargi “Siamo Avellino” si sono dimessi da componenti della Commissione bilancio. (LEGGI QUI) Benevento – Carmelo Mastropietro, l’anziano di 75 anni disperso da Ieri mattina nei boschi di Cirignano, è stato finalmente ritrovato vivo. (LEGGI QUI) Caserta – I poliziotti della Squadra mobile di Caserta hanno Arrestato un esponente di spicco del “clan dei casalesi” su cui pendeva una sentenza passata in giudicato a nove anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio, avvenuto nel 2001 ad Aversa (Ce), di un altro appartenente al clan camorristico. Anteprima24.it - Ieri in Campania: sospiro di sollievo per Carmelo. Arrestato esponente dei ‘casalesi’ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe notizie principali indi, martedì 22 ottobre 2024. Avellino – I consiglcomunali di maggioranza, Teresa Cucciniello di “Viva la libertà”, gruppo direttamente collegato all’ex sindaco Gianluca Festa e Antonella Coppola, del gruppo del sindaco Laura Nargi “Siamo Avellino” si sono dimessi da componenti della Commissione bilancio. (LEGGI QUI) Benevento –Mastropietro, l’anziano di 75 anni disperso damattina nei boschi di Cirignano, è stato finalmente ritrovato vivo. (LEGGI QUI) Caserta – I poliziotti della Squadra mobile di Caserta hannoundi spicco del “clan dei casalesi” su cui pendeva una sentenza passata in giudicato a nove anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio, avvenuto nel 2001 ad Aversa (Ce), di un altro appartenente al clan camorristico.

