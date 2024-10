Gaeta.it - Flautissimo 2024: La musica classica da camera tornano nei teatri di Roma

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 27 ottobre al 15 dicembreospiterà la XXVI edizione di, un festival diffuso dedicato allada, che si svolgerà in numerosidella capitale. In questa edizione, gli eventi non si limiteranno solo alla, ma presenteranno anche spettacoli teatrali e performance cross-disciplinari, consolidando la missione del festival di promuovere nuovi linguaggi artistici. La direzione artistica è affidata a Stefano Cioffi, che ha contribuito a trasformarein un'importante vetrina per la cultura contemporanea. La location diIl festivalsi svolgerà in diverse prestigiose sedi, ognuna con la propria identità e atmosfera unica. Icoinvolti includono: Teatro Palladium: Situato in Piazza B.