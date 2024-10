.com - Eccellenza / Amadio, Puddu e il ricorso del Tolentino che fa discutere

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con due note ufficiali precocissime, Montefano ed Atletico Mariner hanno annunciato i due nuovi allenatori. Intanto ilha espostorispetto alla sfida della Maceratese per l’irregolarità che nella distinta biancorossa avrebbe dovuto vedere Grillo scontare delle giornate di squalifica risalenti alla passata stagione VALLESINA, 23 ottobre 2024 – Peppinoal Montefano, Giuseppeall’Atletico Mariner, ildel. Una settimana letteralmente infuocata per quanto riguarda l’Marche. Neanche il tempo di entrare nel clima dell’ottava giornata che il massimo campionato regionale ha colpito con i primi veri colpi di scena della stagione. Ma partiamo con ordine. DISCORSO PANCHINE – Due annunci, due potenziali svolte per Montefano e Atletico Mariner.