Angelina Mango annulla il suo tour | Devo fermarmi

Angelina Mango annulla il suo tour: ‚ÄúDevo fermarmi‚ÄĚ (Di mercoled√¨ 23 ottobre 2024) Da tempo si vociferava di alcuni problemi di salute per Angelina Mango, ovvero una rinofaringite acuta che le ha provocato problemi alla voce. ¬† Visualizza questo post su Instagram ¬† Un post condiviso da ?? ‚Äô ‚Äô ‚Äô (@freshpopit) Con un toccante messaggio sui social, Angelina ha annunciato il rinvio delle prossime date del suo tour, spiegando che la causa √® legata proprio a queste problematiche. Nel suo post, la cantante ha dichiarato: Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora √® il momento di ascoltarmi. Isaechia.it - Angelina Mango annulla il suo tour: ‚ÄúDevo fermarmi‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoled√¨ 23 ottobre 2024) Da tempo si vociferava di alcuni problemi di salute per, ovvero una rinofaringite acuta che le ha provocato problemi alla voce. ¬† Visualizza questo post su Instagram ¬† Un post condiviso da ?? ‚Äô ‚Äô ‚Äô (@freshpopit) Con un toccante messaggio sui social,ha annunciato il rinvio delle prossime date del suo, spiegando che la causa √® legata proprio a queste problematiche. Nel suo post, la cantante ha dichiarato: Ho cominciato questocon le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora √® il momento di ascoltarmi.

