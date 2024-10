Young Boys-Inter, rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Al suo fianco il difensore Bisseck. Novità campo sintetico e qualche dubbio di formazione sciolto con l’incognita regista in sostituzione di Calhanoglu i temi principali. Spazio per Frattesi e due tra Barella, Zielinski e Mkhitaryan con i giovani Berenbruch e Aidoo in gruppo. rivedi la conferenza dell’allenatore nerazzurro. Young Boys-Inter, rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico dell’ha parlato inalla vigilia della sfida di Champions League contro lo. Al suo fianco il difensore Bisseck. Novità campo sintetico e qualche dubbio di formazione sciolto con l’incognita regista in sostituzione di Calhanoglu i temi principali. Spazio per Frattesi e due tra Barella, Zielinski e Mkhitaryan con i giovani Berenbruch e Aidoo in gruppo.ladell’allenatore nerazzurro.ladi) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Young Boys-Inter - Inzaghi rilancia Taremi : probabili formazioni e orari tv - . Allenatore: Inzaghi. Sono otto gol subiti e zero fatti in due partite. Servirà massima attenzione – il monito di Simone – Sappiamo che le rotazioni a centrocampo sono limitate, ma su Zielinski ci sono buone sensazioni. Nello Young Boys 4-2-3-1 con Blum, Camara, Benito e Hadjam davanti a Von Ballmoos, in mezzo Niasse e Lakomy davanti alla difesa, Monteiro e Ugrinic agiranno larghi ... (Sport.quotidiano.net)

Young Boys-Inter - le ultime dall’allenamento : due a sorpresa in campo! - Anche l’allenamento alla vigilia di Young Boys-Inter è terminato per la squadra di Simone Inzaghi. La squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare gli svizzeri, domani sera, per la seconda sfida europea della stagione. Ma a sorpresa sul prato sintetico dello Stadio Wankdorf oggi pomeriggio sono comparsi anche due giocatori inaspettati. (Inter-news.it)

Young Boys-Inter - c’è la prima mossa certa : Inzaghi svela un titolare - Proprio seduto al tavolo, di fronte ai giornalisti, infatti, l’allenatore piacentino ha lanciato la notizia della titolarità certa di uno dei suoi uomini. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Young Boys-Inter, c’è la prima mossa ... (Inter-news.it)