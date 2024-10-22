Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 19:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 19 : 15 - 05 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTENRA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTATA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA ROAM-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTIANE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 18 : 45 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 18. 35 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTENRA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUEDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 18 : 15 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 18. 05 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA, PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza