Ue, l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis. Lei replica: "L'Europa difenda lo Stato di diritto" (Di martedì 22 ottobre 2024) Era solo una questione di tempo, ma adesso la replica dell'Ungheria all'elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo è arrivata. A scatenarla è Stato l'ultimo confronto in aula, a Strasburgo, dove l'eurodeputata di The Left, alla presenza di Viktor Orbán è intervenuta denunciando "il regime oppressivo" di Budapest. Così, il governo magiaro ha ufficialmente richiesto la revoca dell'immunità per l'attivista italiana eletta a Bruxelles, come annunciato dagli eurodeputati ungheresi di Fidesz.

L’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità parlamentare per Ilaria Salis - Avs aveva deciso di candidarla alle elezioni europee per “liberarla” e garantirle un processo più equo. «Non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l’operato di Orbán. (Lettera43.it)

“Via l’immunità - Ilaria Salis affronti il processo”. La richiesta degli europarlamentari ungheresi e l’ira della deputata : “Orbán è un tiranno” - "Non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre – spiega – il giorno successivo al mio intervento in plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l'operato di Orbán. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche. Reati per i quali a Budapest rischia una condanna fino a 24 anni di detenzione. (Ilgiorno.it)

Orban d'acciaio : "Via l'immunità alla Salis". Senza precedenti all'Europarlamento - Ilaria trema - . Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche". La procura ha infatti chiesto una condanna a undici anni di prigione, con il sostegno del governo, che sostiene di voler "difendere gli ungheresi dalle violenze dell'estrema sinistra europea". Né per me, né per Maja, né per nessun oppositore politico, tantomeno se antifascista. (Liberoquotidiano.it)