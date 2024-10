Spaccate in auto e furti in casa, i consiglieri Gentili e Peltristo dal prefetto di Perugia (Di martedì 22 ottobre 2024) Forza Italia Perugia dal prefetto di Perugia a seguito dei numerosi episodi di furti e atti di vandalismo che si sono verificati alla periferia della città negli ultimi giorni. Da Pretola a Castel del Piano, fino a Mugnano, diverse le segnalazioni e denunce di auto scassinate o rovinate e di Perugiatoday.it - Spaccate in auto e furti in casa, i consiglieri Gentili e Peltristo dal prefetto di Perugia Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Forza Italiadaldia seguito dei numerosi episodi die atti di vandalismo che si sono verificati alla periferia della città negli ultimi giorni. Da Pretola a Castel del Piano, fino a Mugnano, diverse le segnalazioni e denunce discassinate o rovinate e di

