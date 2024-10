Scalo Milano Outlet & More si ingrandisce (e organizza una festa con i dolci di Knam) (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre arriva una festa al centro commerciale Scalo Milano Outlet & More, in occasione dell'ampliamento degli spazi.La festaGli ospiti potranno divertirsi a partire dalle ore 16 con performance musicali dal vivo e numerosi vip. Tra i protagonisti dell’evento, il re del Milanotoday.it - Scalo Milano Outlet & More si ingrandisce (e organizza una festa con i dolci di Knam) Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre arriva unaal centro commerciale, in occasione dell'ampliamento degli spazi.LaGli ospiti potranno divertirsi a partire dalle ore 16 con performance musicali dal vivo e numerosi vip. Tra i protagonisti dell’evento, il re del

Scalo Milano a Locate Triulzi - nuovi negozi e ristoranti : “Non solo shopping ma meta da visitare” - Il progetto si sviluppa su tre livelli, unico caso, dove trovano spazio sia la ristorazione di alto livello, sia marchi premium e luxury del panorama Fashion italiano e internazionale. E dal 2025 punterà anche al turismo. L’ampliamento - 9mila metri quadrati in aggiunta ai 35mila esistenti - è stato disegnato dallo studio londinese Design International. (Ilgiorno.it)

Scalo Milano a Locate Triulzi celebra l’ampliamento : “Non solo shopping ma meta da visitare” - 200 attuali. L’ampliamento - 9mila metri quadrati in aggiunta ai 35mila esistenti - è stato disegnato dallo studio londinese Design International. E dal 2025 punterà anche al turismo. - spiega l’amministratore delegato, Davide Lardera (nella foto con lo chef Davide Oldani e con Guido Bagatta) - abbiamo realizzato una serie di servizi come l’asilo nido e l’area per lo smart working. (Ilgiorno.it)

