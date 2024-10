La tregua di Arezzo con Roma e il suo ruolo nella storia iItalica (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo COMPRA LA tregua CON Roma Arezzo, pur essendo una delle 12 città della lega etrusca, era tra le meno ostili alla crescente potenza di Roma, già ai tempi dei suoi re. Nel 309 a.C., fu l’unica tra le città etrusche a non muovere guerra contro Roma e l’anno seguente si accordò con la Repubblica per una pace di 30 anni. Tuttavia, nel 294 a.C., Arezzo, insieme ad altre città etrusche, tornò in armi, ma ben presto le città etrusche acquistarono nuovamente la pace per 40 anni, pagando una somma ingente. Roma, per parte sua, inviò un esercito in aiuto di Arezzo durante l’invasione dei Galli Senoni nel 284 a.C. (popolo di origine celtica, stanziatosi in Romagna e nelle Marche). Sebbene l’esercito Romano fosse sconfitto, Arezzo non cadde nelle mani dei vincitori. Non si fa mai menzione di un trionfo Romano su Arezzo, nemmeno Tito Livio ne parla. Lortica.it - La tregua di Arezzo con Roma e il suo ruolo nella storia iItalica Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 22 ottobre 2024)COMPRA LACON, pur essendo una delle 12 città della lega etrusca, era tra le meno ostili alla crescente potenza di, già ai tempi dei suoi re. Nel 309 a.C., fu l’unica tra le città etrusche a non muovere guerra controe l’anno seguente si accordò con la Repubblica per una pace di 30 anni. Tuttavia, nel 294 a.C.,, insieme ad altre città etrusche, tornò in armi, ma ben presto le città etrusche acquistarono nuovamente la pace per 40 anni, pagando una somma ingente., per parte sua, inviò un esercito in aiuto didurante l’invasione dei Galli Senoni nel 284 a.C. (popolo di origine celtica, stanziatosi ingna e nelle Marche). Sebbene l’esercitono fosse sconfitto,non cadde nelle mani dei vincitori. Non si fa mai menzione di un trionfono su, nemmeno Tito Livio ne parla.

