Il centrodestra va all’attacco. Autodromo aperto, ma alunni a casa. La Lega: "Due pesi e due misure" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Esprimiamo rammarico per i contributi erogati dal governo e non messi a disposizione nei confronti delle persone e delle attività che hanno subito più alluvioni, come Castel Guelfo". Marta Evangelisti, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, concentra le critiche sull’amministrazione di uno dei Comuni più colpiti del circondario imolese. Insieme a Nicolas Vacchi, capogruppo imolese di Fratelli d’Italia, ha rincarato la dose sulla gestione del sindaco, Claudio Franceschi, che ieri aveva sollecitato la realizzazione del Piano speciale che prevede una grande cassa di espansione sotto Castel San Pietro. Unico modo, osservava, per risolvere eventi che si stanno moltiplicando. Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra va all’attacco. Autodromo aperto, ma alunni a casa. La Lega: "Due pesi e due misure" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Esprimiamo rammarico per i contributi erogati dal governo e non messi a disposizione nei confronti delle persone e delle attività che hanno subito più alluvioni, come Castel Guelfo". Marta Evangelisti, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, concentra le critiche sull’amministrazione di uno dei Comuni più colpiti del circondario imolese. Insieme a Nicolas Vacchi, capogruppo imolese di Fratelli d’Italia, ha rincarato la dose sulla gestione del sindaco, Claudio Franceschi, che ieri aveva sollecitato la realizzazione del Piano speciale che prevede una grande cassa di espansione sotto Castel San Pietro. Unico modo, osservava, per risolvere eventi che si stanno moltiplicando.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il centrodestra all’attacco dopo la bufera : "Ricci ha abbandonato i suoi colleghi" - Il centrodestra pesarese non ha mai nemmeno sfiorato l’idea di sostituirsi alla magistratura". Dario Andreolli, capogruppo in consiglio comunale della Lega, replica ai consiglieri di maggioranza e va all’attacco dell’ex sindaco Ricci. E se il Comune è la nave, secondo Andreolli, l’ex capitano non si trova a bordo. (Ilrestodelcarlino.it)

Centrodestra all’attacco : "Città sempre più violenta. E il Comune non fa niente" - L’unico errore che non possiamo permetterci come Comune è continuare a sottovalutare il problema, anche sotto il profilo del contrasto al degrado e di un maggior impegno sul fronte della sicurezza". È ora che i Comitati sull’ordine pubblico, che Lepore tanto evoca e convoca, non siano solo luoghi di accondiscendenza verso il sindaco, ma siano risolutivi". (Ilrestodelcarlino.it)

Rischio idrogeologico. Centrodestra all’attacco : "Basta continui rimpalli sulle responsabilità" - "In sostanza non si sa chi deve fare cosa, è solo un continuo rimpallo e nonostante le nostre sollecitazioni la Regione non è mai venuta a fare un punto sui lavori effettuati mentre l’amministrazione dice di aver portato avanti cantieri su cantieri quando molte delle opere sono solo ordinaria manutenzione. (Lanazione.it)