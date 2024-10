È morto Paul Di’Anno, il frontman degli Iron Maiden: stroncato a 66 anni da una lunga malattia (Di martedì 22 ottobre 2024) Paul Di’Anno è morto. Lo storico cantante degli Iron Maiden si è spento a 66 anni dopo una lunga malattia. A darne la notizia è stata la famiglia, con un post pubblicato sulla pagina Facebook della sua etichetta discografica, Conquest Music. Di’Anno aveva raggiunto un’enorme popolarità all’inizio della sua carriera, come frontman della band inglese, dal 1978 al 1981. Il cantante britannico, che negli ultimi anni si esibiva in sedia a rotelle a causa di alcuni problemi di salute, è morto nella sua casa a Salisbury, in Inghilterra, lunedì 21 ottobre. “A nome della sua famiglia e con profondo dolore, Conquest Music conferma la morte di Paul Andrews, professionalmente conosciuto come Paul Di’Anno. Paul è deceduto nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni. Ilfattoquotidiano.it - È morto Paul Di’Anno, il frontman degli Iron Maiden: stroncato a 66 anni da una lunga malattia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024). Lo storico cantantesi è spento a 66dopo una. A darne la notizia è stata la famiglia, con un post pubblicato sulla pagina Facebook della sua etichetta discografica, Conquest Music.aveva raggiunto un’enorme popolarità all’inizio della sua carriera, comedella band inglese, dal 1978 al 1981. Il cantante britco, che negli ultimisi esibiva in sedia a rotelle a causa di alcuni problemi di salute, ènella sua casa a Salisbury, in Inghilterra, lunedì 21 ottobre. “A nome della sua famiglia e con profondo dolore, Conquest Music conferma la morte diAndrews, professionalmente conosciuto comeè deceduto nella sua casa di Salisbury all’età di 66

