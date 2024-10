Camionista fermato con 50 kg di cocaina sull’A1: arrestato dalla Polstrada di Arezzo (Di martedì 22 ottobre 2024) Un cittadino bosniaco di 49 anni è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Arezzo mentre viaggiava lungo l’autostrada A1 con un carico di 50 chili di cocaina nascosti nella cabina del suo camion. L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine nell’area di servizio “Arno Ovest”, nel comune di Reggello. Durante l’ispezione, gli agenti hanno scoperto cinque buste di plastica nascoste dietro una brandina ripiegata, contenenti lo stupefacente, confermato poi dai test della polizia scientifica. Il carico avrebbe potuto generare un guadagno illecito di circa 5 milioni di euro. Il Camionista è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, è stato trasferito al carcere di Prato in attesa della convalida dell’arresto. Lortica.it - Camionista fermato con 50 kg di cocaina sull’A1: arrestato dalla Polstrada di Arezzo Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un cittadino bosniaco di 49 anni è statoPolizia Stradale dimentre viaggiava lungo l’autostrada A1 con un carico di 50 chili dinascosti nella cabina del suo camion. L’uomo è statodurante un controllo di routine nell’area di servizio “Arno Ovest”, nel comune di Reggello. Durante l’ispezione, gli agenti hanno scoperto cinque buste di plastica nascoste dietro una brandina ripiegata, contenenti lo stupefacente, conpoi dai test della polizia scientifica. Il carico avrebbe potuto generare un guadagno illecito di circa 5 milioni di euro. Ilè stato immediatamentecon l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, è stato trasferito al carcere di Prato in attesa della convalida dell’arresto.

