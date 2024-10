Trento: in fase di finalizzazione il primo piano del verde urbano per un futuro sostenibile (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si avvicina alla conclusione il percorso partecipato per l’elaborazione del primo piano del verde urbano del Comune di Trento, un documento strategico pensato per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, promuovere la biodiversità e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La bozza finale sarà presentata in due incontri programmati nelle prossime settimane, coinvolgendo le circoscrizioni, enti e ordini professionali, con l’obiettivo di sottoporre il piano al Consiglio Comunale entro dicembre 2024. Un percorso che ha avuto inizio un anno fa Il processo di creazione del piano del verde urbano è iniziato un anno fa con la raccolta e l’analisi di dati utili a mappare le diverse tipologie di verde pubblico presenti sul territorio comunale, suddivise per circoscrizione. Gaeta.it - Trento: in fase di finalizzazione il primo piano del verde urbano per un futuro sostenibile Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si avvicina alla conclusione il percorso partecipato per l’elaborazione deldeldel Comune di, un documento strategico pensato per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, promuovere la biodiversità e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La bozza finale sarà presentata in due incontri programmati nelle prossime settimane, coinvolgendo le circoscrizioni, enti e ordini professionali, con l’obiettivo di sottoporre ilal Consiglio Comunale entro dicembre 2024. Un percorso che ha avuto inizio un anno fa Il processo di creazione deldelè iniziato un anno fa con la raccolta e l’analisi di dati utili a mappare le diverse tipologie dipubblico presenti sul territorio comunale, suddivise per circoscrizione.

