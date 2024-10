Terremoto violento scossa di magnitudo 57

Thesocialpost.it - Terremoto violento, scossa di magnitudo 5,7

Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito nella notte San Juan in Argentina. Lo ha riferito il Centro sismologico europeo e mediterraneo. Secondo l'EMSC, il sisma è avvenuto a una profondità di 110 km (68,35 miglia). Al momento non risultano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Diversi video postati in rete mostrano lampadari e oggetti che oscillano vistosamente.