Scoperta una grave situazione di sfruttamento lavorativo in un autolavaggio di Colleferro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un episodio allarmante di sfruttamento dei lavoratori è emerso a Colleferro, dove un uomo di 46 anni è stato denunciato dai Carabinieri per gravi violazioni delle normative sul lavoro. Secondo quanto riportato, il titolare di un autolavaggio avrebbe costretto i propri dipendenti a lavorare per 14 ore al giorno, compensandoli con un misero stipendio mensile di soli 500 euro. Questo caso rappresenta un esempio preoccupante della diffusione di pratiche lavorative abusive, in un contesto dove molti lavoratori, in particolare quelli stranieri, si trovano ad affrontare situazioni di completa vulnerabilità.

