Sacrae Scenae al festival del cinema di Ardesio vince Padre Pio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Serata di premiazione in grande stile domenica 20 ottobre ad, dove si è conclusa, nelTeatro dell’Oratorio, la quinta edizione deltografico internazionale “Film”. Venti le pellicole internazionali in concorso, proposte in quattro giorni intensi di eventi, proiezioni e convegni. A raccontare per immagini le devozioni popolari nel mondo sono arrivati film da otto Paesi in Europa, Asia e America a conferma di come la manifestazione organizzata da Vivisia notevolmente cresciuta negli anni. Quest’anno al tema delle cultura e delle tradizioni delle comunità sparse nel mondo, si è aggiunto (nell’Anno delle Radici Italiane nel Mondo) un focus sul tema dell’emigrazione, spesso strettamente legato anche alla fede e alla devozione.