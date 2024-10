.com - OnePlus 13 sarà lanciato in Cina il 31 ottobre

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 21 ottobre 2024)si appresta a lanciare il suo nuovo modello,13 vedrà la luce il 31. Per ora non è ancora noto quando arriverà sul mercato italiano, in genere passa qualche mese dall’arrivo sul mercato interno. Ancora una voltapresentato un top di gamma dal prezzo contenuto rispetto i concorrenti pur mantenendo diverse caratteristiche hardware identiche come processore e display. Continua poi la collaborazione con Hasselblad per il comparto fotografico con settaggi e software ottimizzato dalla società svedese. Recensione11: un Pro non Pro13 vicino alla presentazione Mancano meno di due settimane all’arrrivo sul mercato, per ora quello cinese, del prossimo modello di punta di13 nonsubito a livello internazionale, ma il lancio cinese ci fornirà l’ufficialità di specifiche e design.