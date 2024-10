Nuove misure a favore delle imprese danneggiate da frane in Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato recentemente un’importante integrazione all’elenco dei codici Ateco per le attività commerciali e turistiche colpite dalle frane del passo di Monte Croce Carnico e della Val Cosa. Questa iniziativa, proposta dall’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, si inserisce nel quadro delle misure di sostegno economico alle imprese locali, fortemente impattate dagli eventi naturali dell’inverno scorso, e mira a fornire un aiuto concreto attraverso contributi a fondo perduto. Modifiche ai codici Ateco per una maggiore inclusività La delibera approvata dalla Giunta prevede l’inclusione del Codice Ateco 47.7, relativo al commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati. Gaeta.it - Nuove misure a favore delle imprese danneggiate da frane in Friuli Venezia Giulia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta regionale delha approvato recentemente un’importante integrazione all’elenco dei codici Ateco per le attività commerciali e turistiche colpite dalledel passo di Monte Croce Carnico e della Val Cosa. Questa iniziativa, proposta dall’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, si inserisce nel quadrodi sostegno economico allelocali, fortemente impattate dagli eventi naturali dell’inverno scorso, e mira a fornire un aiuto concreto attraverso contributi a fondo perduto. Modifiche ai codici Ateco per una maggiore inclusività La delibera approvata dalla Giunta prevede l’inclusione del Codice Ateco 47.7, relativo al commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati.

