Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, il governo può approvare le leggi che vuole: resta il primato del diritto europeo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Vero è che, di questi tempi, c’è da attendersi di tutto, ma l’impressione è che questa volta – e non è la prima – ilgiochi al finto tonto. Giorgia Meloni ha annunciato misure in Consiglio dei Ministri per superare l’altolà dei giudici al rimpatrio deiin Bangladesh ed Egitto. Sul piano degli strumenti, ilpotrebbe ricorrere a diverse soluzioni, tra cui la più forte sarebbe l’adozione di un decreto legge, per straordinari motivi di urgenza e necessità. Il punto, però, è che è davvero strano immaginare che ilnon sappia che, qualunque strumento adotterà, poi i giudici non potranno far altro che disapplicarlo, che è un modo complicato per dire non applicarlo, dando invece applicazione (ancora) al. La disapplicazione è infatti richiesta dalla regola deldel