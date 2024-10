Iodonna.it - L’Abruzzo è un territorio dalle mille ricchezze, tra archeologia, eccellenze enogastronomiche e nuovi cammini

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Se state pensando di partire per un weekend lungo,è un, che in ogni stagione offre davvero tanto ai visitatori. Ecco alcune esperienze da non perdere se state pianificando un viaggio nelle zone tra Chieti e Lanciano.ed escursioni In questa zona sono molti i giovani assessori, come Paolo Granà (assessore al Turismo del comune di Torricella Peligna, referente tecnico dei progettiLancianesi e Terre Carricine) e le giovani guide (come Alessio Massari, responsabile del progetto Monti Frentani) che stanno promuovendo progetti legati alla natura, ale alle sue. Tra queste ci sono appuntoLancianesi, Terre Carricine e il Sentiero dei Gessi/Monti Frentani sui quali il Gal Maiella Verde, insieme al suo direttore Carlo Ricci, ha deciso di investire.