Quotidiano.net - La rapida ascesa di Vedrai Spa: "Abbiamo giocato di anticipo"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) LE AZIENDE della Lombardia crescono grazie all’intelligenza artificiale.Spa è l’azienda tecnologica leader nelle soluzioni di AI Decision Intelligence per semplificare e potenziare il processo decisionale aziendale. Fornisce a decision maker, imprenditori, investitori, analisti e sviluppatori gli strumenti per prendere decisioni complesse in modo rapido, informato e basato sui dati. Fondata dall’imprenditore Michele Grazioli (nella foto in alto), classe 1995, l’azienda è stata avviata nel maggio 2020 e nel giro di soli tre anni ha registrato una notevole crescita, con una forza lavoro che oggi conta 100 dipendenti.