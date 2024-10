Il comune di Avetrana chiede di sospendere la serie tv su Sarah Scazzi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl comune di Avetrana per tramite dei suoi legali ha depositato un’istanza con la quale chiede di cambiare nome alla serie tv che andrà in onda su Disney+ dal titolo “Avetrana qui non è Hollywood” chiedendo altresì che venga sospesa. “La stessa comunità ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall’omicidio, dal momento che la tragedia destò sgomento nella collettività, interessata da una imponente risonanza mediatica, che stimolò l’ente a costituirsi parte civile nel processo penale a carico di Michele Misseri, fino alla condanna degli imputati al risarcimento del danno all’immagine in favore del comune di Avetrana per una serie di riflessi negativi sulla collettività” ha fatto sapere il sindaco in una nota. Tarantinitime.it - Il comune di Avetrana chiede di sospendere la serie tv su Sarah Scazzi Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIldiper tramite dei suoi legali ha depositato un’istanza con la qualedi cambiare nome allatv che andrà in onda su Disney+ dal titolo “qui non è Hollywood”ndo altresì che venga sospesa. “La stessa comunità ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall’omicidio, dal momento che la tragedia destò sgomento nella collettività, interessata da una imponente risonanza mediatica, che stimolò l’ente a costituirsi parte civile nel processo penale a carico di Michele Misseri, fino alla condanna degli imputati al risarcimento del danno all’immagine in favore deldiper unadi riflessi negativi sulla collettività” ha fatto sapere il sindaco in una nota.

