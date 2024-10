Lanazione.it - Arezzo città delle scienze forensi, maratona di tre giorni all’Hotel Minerva

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 –di tre. Come è ormai tradizione, si è giunti all’ottavo Convegno Nazionale che l’Accademia Italiana di, presieduta dal Gen. Garofano, organizza ogni anno. Quest’anno la “” è: il convegno nazionale si terrà nelle giornate di giovedì 24 ottobre pomeriggio, venerdì tutto il giorno e la mattina del sabato. Un convegno che, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati die della Fondazione Forense dell’Ordine Avvocati di, tende a fornire non solo spunti per una “Giustizia certa”, come recita il titolo dell’evento, ma anche riflessioni e nuovi approcci scientifici in relazione al processo penale ed alla criminologia, insomma scienza e tecnologia al servizioindagini.