Iodonna.it - Un saggio ricostruisce la biblioteca data alle fiamme a Berlino per distruggere le idee di libertà di poeti e scrittori. Da riscoprire proprio perché invisi ai nazisti

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). C’è una enorme libreria sotterranea completamente vuota al centro di. Per la precisione in Bebelplaz, non lontano dal teatro dell’Opera e dalla Cattedrale di Sankt-Hedwigs, la più antica chiesa cattolica romana della città. Si scopre quasi per caso, camminando sul selciato ve la trovate per magia sotto i piedi protetta da una lastra trasparente. È una libreria che potrebbe ospitare più di ventimila volumi e invece ha gli scaffali vuoti e sotto vetro. Nessuno può prendere o lasciare un libro ma quella mancanza è l’omaggio più forte all’importanza della cultura, un monito a tutti gli esseri umani che ancora sperano di cambiare in meglio questo mondo malandato.