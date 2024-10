Roma-Inter 0-1, Lautaro Martinez: “Come se fossi nato qui. Pallone d’Oro? Penso alla squadra” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Il record di gol in nerazzurro vuol dire tanto, è Come se fossi nato qui. Devo continuare a lavorare. Oggi abbiamo incontrato una squadra molto forte, ma nonostante le difficoltà la squadra ha dimostrato di esserci. Mercoledì abbiamo una partita importante, poi arriva il derby d’Italia. Gol preferito? Il primo di testa fatto a San Siro contro il Cagliari”. A dirlo è l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta 1-0 contro la Roma e grazie a un suo gol. “Messi? Abbiamo parlato tanto in Nazionale, ma non di Pallone d’Oro. Sono molto orgoglioso di essere nella lista dei candidati, anche i premi individuali vogliono dire tanto, perché vuol dire che uno sta lavorando bene. Penso prima di tutto alla squadra, poi se arriva altro meglio”, aggiunge il centravanti nerazzurro. “Conosciamo tutti Lautaro, è un onore averlo Come capitano. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Il record di gol in nerazzurro vuol dire tanto, èsequi. Devo continuare a lavorare. Oggi abbiamo incontrato unamolto forte, ma nonostante le difficoltà laha dimostrato di esserci. Mercoledì abbiamo una partita importante, poi arriva il derby d’Italia. Gol preferito? Il primo di testa fatto a San Siro contro il Cagliari”. A dirlo è l’attaccante dell’, ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta 1-0 contro lae grazie a un suo gol. “Messi? Abbiamo parlato tanto in Nazionale, ma non di. Sono molto orgoglioso di essere nella lista dei candidati, anche i premi individuali vogliono dire tanto, perché vuol dire che uno sta lavorando bene.prima di tutto, poi se arriva altro meglio”, aggiunge il centravanti nerazzurro. “Conosciamo tutti, è un onore averlocapitano.

Mondiale per club 2025 - all’Inter Miami di Lionel Messi l’invito come squadra del Paese ospitante - The post Mondiale per club 2025, all’Inter Miami di Lionel Messi l’invito come squadra del Paese ospitante appeared first on SportFace. Ci saranno anche Lionel Messi e l’Inter Miami alla prossima Coppa del Mondo per club FIFA in programma negli Stati Uniti. “L’Inter Miami si qualifica come squadra rappresentativa del paese ospitante sulla base dell’eccezionale e costante campagna di 34 partite ... (Sportface.it)

Luis Enrique come Ancelotti : «La vita privata dei calciatori? Dirigo una squadra di calcio - la privacy sta a loro» - Sono molto contento che siamo alla fine del suo processo di recupero». Ma è una questione di collettivo». Paris Saint-Germain torna in Ligue 1 sabato sera contro lo Strasburgo. Come gestisci la tua salute mentale? «Fortunatamente non è più un tabù parlarne e lavorarci sopra. Il ruolo di Nuno Mendes nel tuo sistema? «È molto facile da definire, lui è un terzino con ottime qualità fisiche e ... (Ilnapolista.it)

Conferenza stampa Baroni : «Juve squadra forte - queste partite ci alzano il livello competitivo. Guendouzi? Ecco come sta» - Le parole dell’allenatore dei biancocelesti E’ già tempo di vigilia di Serie A per la Lazio, con il mister Marco Baroni che presenta in conferenza la sfida alla Juve. Conferenza stampa Baroni: il tecnico parla alla vigilia del match contro la Juventus. I Nazionali hanno avuto […]. Lazionews24 ha seguito live l’evento, ecco qualche estratto: SQUADRA – «La squadra sta bene e si è allenata. (Calcionews24.com)