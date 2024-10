Papa Francesco: “Non possiamo chiudere la porta ai migranti” (Di domenica 20 ottobre 2024) CITTÀ DEL VATICANO – “Dare loro da mangiare, dare loro la mano affinché non affondino”. Lo ha detto Papa Francesco parlando dei migranti in un video inviato al convegno nazionale di Azione Cattolica. “Il migrante, Dio lo ama molto, se ne prende cura. Non possiamo chiudere la porta al migrante”, “il migrante deve essere accolto, accompagnato, promosso e integrato”. L'articolo Papa Francesco: “Non possiamo chiudere la porta ai migranti” L'Opinionista. Lopinionista.it - Papa Francesco: “Non possiamo chiudere la porta ai migranti” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CITTÀ DEL VATICANO – “Dare loro da mangiare, dare loro la mano affinché non affondino”. Lo ha dettoparlando deiin un video inviato al convegno nazionale di Azione Cattolica. “Il migrante, Dio lo ama molto, se ne prende cura. Nonlaal migrante”, “il migrante deve essere accolto, accompagnato, promosso e integrato”. L'articolo: “Nonlaai” L'Opinionista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vangelo di oggi 20 Ottobre 2024 : Mc 10 - 35-45 | Commento di Papa Francesco - . Nel Vangelo odierno, Gesù spiega l’importanza dell’umiltà a due suoi discepoli, che gli chiedevano di farli sedere uno alla loro destra e una alla sua sinistra. . . Meditiamo il Vangelo odierno, riflettendo sulle parole di Nostro Signore Gesù:«chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo. (Lalucedimaria.it)

Papa Francesco : la necessità di accogliere e accompagnare i migranti nel messaggio del Vangelo - Questa affermazione pone in evidenza l’idea che ogni persona, indipendentemente dal proprio stato sociale o dalla propria posizione geografica, merita rispetto e attenzione. Gli individui che giungono in nuovi paesi sono portatori non solo di sfide, ma anche di risorse, culture e esperienze che possono arricchire le società che li accolgono. (Gaeta.it)

Zelensky a Roma vedrà Giorgia Meloni e anche Papa Francesco : armi e fine della guerra tra i temi sul tavolo - Domani a Roma è prevista una visita istituzionale del leader ucraino Zelensky. Vedrà la premier Giorgia Meloni. E' uno dei vertici più importanti della settimana considerato... (Ilmattino.it)