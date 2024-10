Licata prova a rialzarsi dopo l'alluvione: volontari, protezione civile e cittadini spalano il fango (Di domenica 20 ottobre 2024) Si continua a spalare fango, e si andrà avanti così almeno per un altro paio di giorni, a Licata dove ieri il fiume Salso è esondato in più punti. La foce, nel momento della piena, è arrivata a circa 8 metri d'altezza Agrigentonotizie.it - Licata prova a rialzarsi dopo l'alluvione: volontari, protezione civile e cittadini spalano il fango Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si continua a spalare, e si andrà avanti così almeno per un altro paio di giorni, adove ieri il fiume Salso è esondato in più punti. La foce, nel momento della piena, è arrivata a circa 8 metri d'altezza

Esondazione Salso - a Licata si fa la conta dei danni e si scava nel fango - A Licata, nell'Agrigentino, dove oggi è tornato il sole, proseguono senza sosta le operazioni di rimozione del fango dopo l'esondazione del fiume Salso , avvenuta ieri in diversi punti. . . Una delle aree più critiche è il mercato ortofrutticolo di via Giarretta, completamente. La piena aveva fatto innalzare la foce del fiume fino a circa 8 metri, mentre oggi il livello è sceso a 2 metri, ... (Gazzettadelsud.it)

