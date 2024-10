Forlì è corsara al Del Mauro, Avellino Basket battuta (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unieuro Forlì frena l’Avellino Basket al Pala del Mauro con il punteggio finale di 64-73. Uno stop che ci può stare contro una formazione di esperienza e qualità. Proprio l’esperienza ha fatto la differenza nel corso dell’ultimo quarto di gara. Una ultima frazione nella qual Forlì è salita anche di tono difensivamente ed ha lasciato poco spazio agli esterni di casa. “Quando hanno dovuto mettere il piede sull’acceleratore i nostri avversari l’hanno fatto – ha commentato coach Alessandro Crotti -. Abbiamo perso qualche rimbalzo, siamo venuti meno su qualche difesa e ci siamo scollati troppo presto. Avremmo dovuto fare più attenzione. L’esperienza sia l’insegnante più severo, non siamo stati bravi a monetizzare il break maturato, avremmo dovuto fare meglio e non abbiamo giocato la gara al nostro ritmo.E’ stata una partita sotto tono”. Anteprima24.it - Forlì è corsara al Del Mauro, Avellino Basket battuta Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unieurofrena l’al Pala delcon il punteggio finale di 64-73. Uno stop che ci può stare contro una formazione di esperienza e qualità. Proprio l’esperienza ha fatto la differenza nel corso dell’ultimo quarto di gara. Una ultima frazione nella qualè salita anche di tono difensivamente ed ha lasciato poco spazio agli esterni di casa. “Quando hanno dovuto mettere il piede sull’acceleratore i nostri avversari l’hanno fatto – ha commentato coach Alessandro Crotti -. Abbiamo perso qualche rimbalzo, siamo venuti meno su qualche difesa e ci siamo scollati troppo presto. Avremmo dovuto fare più attenzione. L’esperienza sia l’insegnante più severo, non siamo stati bravi a monetizzare il break maturato, avremmo dovuto fare meglio e non abbiamo giocato la gara al nostro ritmo.E’ stata una partita sotto tono”.

